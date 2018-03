Emmanuel Macron rapproche France et Inde par les livres

France et Inde iront main dans la main vers des lendemains heureux, assure Emmanuel Macron. Lors de son déplacement en Inde, il a fait part de multiples partenariats et accords de coopération entre les deux pays. En matière d’échanges culturels, outre le volet touristique, la littérature sera centrale.





Œuvrant à une coopération « économique, éducative, scientifique et technique, culturelle et entre les peuples », le président Macron frappe fort. En effet, avec le Premier ministre indien Shri Narenda Modi, le PR s’est félicité de la réussite du festival Namasté France. Consacré à la culture et au patrimoine indiens, il avait réuni 83 manifestations à travers 41 villes françaises.

Pour sceller cette bonne entente, et soulignant « l’importance de la littérature dans la promotion de relations amicales entre les deux pays », les dirigeants saluent également un accord littéraire. En effet, l’Inde sera invitée d’honneur en 2020 pour la 42e édition de Livre Paris.

« Réciproquement, la France sera l’invitée d’honneur de la Foire internationale du livre de New Delhi en 2022 », indiquent les dirigeants.

Avec 9500 éditeurs recensés en 2016, le pays publiait 120.000 titres (incluant réimpression et traduction en langues régionales). Cependant, un quart de cette production ne disposait pas d’ISBN. Le marché représente 5,47 milliards € de chiffre d’affaires.



Cependant, le pays souffre tout d’abord du piratage, principalement dans le secteur scolaire. Toutefois, « le taux d’alphabétisation devrait atteindre 90 % d’ici 2020 : l’édition indienne affiche des perspectives prometteuses. 45 % du CA des trade books est généré par les titres de non fiction, 30 % par la fiction et 25 % pour la jeunesse ». (voir données BIEF)