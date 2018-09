Emmanuel Trecourt intègre la division e-Education chez Hachette

Emmanuel Trecourt rejoindra le Groupe Hachette Livre le 1er octobre 2018 en tant que Directeur produits digitaux e-Education, en charge du développement des produits et services numériques au sein de la Direction e-Education.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Né en 1971, ingénieur en informatique et titulaire d’un master en gestion des entreprises de l’École Supérieure de Gestion, Emmanuel Trecourt a commencé sa carrière au sein de Crédit Agricole-Indosuez avant de devenir Directeur technique des activités internet puis Directeur Digital du groupe Infopro. Depuis 2007 il était Directeur Digital et Innovation du groupe L’Etudiant.



Créée en juin 2018, la Direction e-Education a pour mission de définir, proposer et mettre en œuvre une stratégie d’accélération de la transformation numérique du groupe dans l’édition d’éducation et de représenter le groupe auprès des parties prenantes, avec pour ambition de devenir l’acteur clé du marché.



Elle regroupe les nombreux développements et partenariats déjà présents dans le groupe — plateforme Educadhoc et Kiosque Numérique Éducatif pour les manuels scolaires, partenariat avec Knewton en Intelligence Artificielle, partenariats dans le e-learning, plateforme d’exercices de mathématiques Kwyk...





Elle intervient en support technique, fonctionnel, commercial auprès des Editeurs d’Education du groupe pour leur apporter les conditions optimales de développement des projets clés de l’éducation de demain. Placée sous la responsabilité d’Isabelle Jeuge-Maynart, Directrice Générale d’Hachette Education, et de Nathalie Jouven, Directrice Générale du groupe Hatier, cette entité est dirigée par Celia Rosentraub, Directrice générale des Editions Hatier-Foucher, épaulée par Estelle Dubernard, Directrice du Prescrit chez Hachette Éducation.