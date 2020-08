Emmanuelle Bensimon-Weiler au livre : le cabinet de Roselyne Bachelot-Narquin s'étoffe

Diplômée de HEC, de l'IEP de Paris et de l'ENA, Emmanuelle Bensimon-Weiler est magistrat administratif : elle fut notamment cheffe de service, adjointe au Directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture et de la Communication, entre 2010 et 2015. Elle avait alors pris la direction générale du CNL.Elle a successivement exercé, au sein des services du Premier ministre, les fonctions de chef du bureau du régime économique de la presse et des aides publiques, de 2003 à 2006, puis de sous-directeur de la communication audiovisuelle, de 2006 à 2009, à la Direction du développement des médias. Elle a commencé sa carrière au Tribunal administratif de Paris.Les autres nominations au sein du ministère de la Culture sont les suivantes :Pierre Ouvry est nommé conseiller en charge de l'action territoriale, de l'éducation artistique et culturelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à compter du 22 juillet 2020.Sarah Gaubert est nommée conseillère en charge de la communication et des relations institutionnelles, à compter du 29 juillet 2020.Séverine Fautrelle est nommée conseillère en charge des affaires européennes et internationales, de la francophonie et du droit d'auteur, à compter du 31 juillet 2020.Hélène Amblès deviendra conseillère en charge de la création, du spectacle vivant et des festivals, à compter du 17 août 2020.