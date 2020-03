Emmanuelle Laborit et Abd al Malik, au fil de l'eau de la langue française

La 25e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie se déroulera du 14 au 22 mars 2020 sur le thème « Au fil de l’eau ». L’eau, droit humain fondamental et source d’inspiration littéraire et artistique inépuisable, sera mise en lumière avec de nombreuses animations en France et dans toute la Francophonie.





pixabay licence





Cette année, la manifestation sera parrainée par deux artistes engagés, Emmanuelle Laborit et Abd al Malik, succédant notamment à Bernard Pivot et Riad Sattouf pour les précédentes éditions.



Comédienne, Emmanuelle Laborit a été révélée par son rôle dans Les Enfants du silence, qui lui vaudra en 1993 le Molière de la Révélation théâtrale. Parallèlement à son engagement pour la reconnaissance de la langue des signes française (LSF), elle prend en 2004 la direction d’IVT - International Visual Theatre, et ouvre à Paris, en janvier 2007, le premier théâtre en France dédié à la langue des signes, aux arts visuels et corporels. En octobre 2017, Emmanuelle Laborit remonte sur scène avec Dévaste-moi, un spectacle hybride mêlant chansigne, théâtre et concert qui sera programmé à Avignon en juillet 2020.



Rappeur, auteur-compositeur-interprète, écrivain et réalisateur, Abd al Malik a été nommé officier des Arts et des Lettres en 2017. Parallèlement à sa carrière musicale, il s’engage contre l’illettrisme depuis 2007. Également remarqué pour ses mises en scène au théâtre, Abd al Malik a récemment été applaudi pour son adaptation des Justes d’Albert Camus au théâtre du Châtelet. Il est actuellement en tournée avec sa dernière création Le jeune Noir à l’épée, long poème musical.



D’abord paru en format livre-audio chez Flammarion, l’artiste en a fait un spectacle où se mêlent harmonieusement poésie, slam, théâtre et danse. Il se produira du 4 au 7 avril prochain dans l’auditorium du Musée d’Orsay.



Organisée chaque année par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France au ministère de la Culture, autour du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, la Semaine de la langue française et de la Francophonie est le rendez-vous incontournable des amoureux des mots, en France comme à l’étranger.



Cette année encore, la Semaine sera un moment de cohésion pour rassembler la population francophone, dans toute sa diversité, autour de cette langue vivante et moderne.



Plus de 1500 rendez-vous sont proposés partout en France et dans le monde, invitant le grand public et tous les acteurs de l’événement (tels que les Alliances françaises, les Instituts français ou les bibliothèques et établissements scolaires) à fêter toute la richesse de la langue française à travers des projets artistiques, culturels et citoyens.



