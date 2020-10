Emmaüs et la Fnac associés pour favoriser la vente de livres d'occasion

SOCIETE : des libraires indépendants

se mettent en boîte pour contrer Amazon

Crédit photo : Vladimix CC BY-SA 2.0

Ce serait pour soutenir la vente de livres d’occasion que Fnac Darty et le Label Emmaüs ont choisi de nouer ce partenariat. Une page spécialement dédiée au Label sera accessible sur la Marketplace de la Fnac. Elle permettra d’agréger plus de 500.000 livres d’occasion du site internet d’Emmaüs : « Un relais de croissance non négligeable », pour les activités de l’e-shop militant.Depuis le 12 octobre, Fnac-Darty s’engage à mettre gratuitement à disposition, et ce, durant un an, ses forces e-commerce au service de l’organisme, tandis que la totalité des ventes réalisées sera reversée au site solidaire.« Cette activité fait écho à l’engagement de Fnac Darty en faveur de l’économie sociale et solidaire déjà remarquée à travers l’organisation de manifestations comme La Grande collecte de Livres , au bénéfice de Bibliothèques Sans Frontières, ou la Braderie solidaire de la Fnac », souligne Alain Keravec, directeur de la marketplace de Fnac Darty.Avec un catalogue de plus d’un million de produits d’occasion, Label Emmaüs propose un modèle alternatif avec l’ambition de porter sur le web les valeurs du mouvement fondé par l’abbé Pierre : « Une deuxième vie pour les objets, une seconde chance pour les hommes . »« L’économie sociale et solidaire représente une solution de plus en plus évidente pour consommer le bien culturel autrement », conclut Maud Sarda, directrice et cofondatrice du Label Emmaüs. « Ce sont des centaines de milliers de livres chaque mois issus des dons des particuliers, déposés dans les communautés, et cela représente aussi des dizaines de postes de salariés en insertion et d’encadrants créés grâce au réemploi des livres sur internet. »