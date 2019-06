Emmaüs ouvre la plus grande librairie solidaire de France le 23 juin

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les lecteurs sont généreux, encore plus lorsqu'on leur propose de faire un geste en faisant croitre leur pile à lire : raison pour laquelle le Salon Emmaüs accueillera une librairie géante, proposant plusieurs centaines d'ouvrages d'occasion à des prix réduits, voire très réduits. Cette 19e édition du Salon Emmaüs sera d'ailleurs un peu spéciale, car elle marquera les 70 ans de l'organisation.Dès la création du mouvement par l'abbé Pierre, les livres ont été au cœur de l'aventure et des moyens pour récolter des fonds : « Le mouvement a perpétué cette volonté de démocratisation de la lecture jusqu’à devenir, depuis 2017, le premier réseau national de librairies de livres d’occasion de France à travers ses 376 espaces de vente et sa boutique en ligne Label Emmaüs », rappelle le mouvement Emmaüs.L'année dernière, quelque 27 millions de livres ont été collectés auprès des particuliers, d’associations, de bibliothèques ou, mais aussi récupérés dans des déchetteries. Si bien que la réhabilitation et les ventes des livres représentent désormais 7 % du chiffre d’affaires annuel du mouvement Emmaüs, soit 10 millions €.Un stand unique, en forme de librairie, proposera les ouvrages lors du Salon Emmaüs : des livres rares et anciens seront proposés par la communauté Emmaüs d’Annemasse et par la plateforme internet de mutualisation de livres Label Emmaüs.Cette dernière, lancée en 2015, se présente comme un site de ecommerce solidaire, qui permet aux consommateurs de réaliser des achats en s'éloignant des plateformes habituelles, comme Amazon ou la Fnac, et en réalisant un geste pour autrui.