En 2016, 57,8 millions de livres publiés par 3,5 millions d'éditeurs en Chine

Pour la première fois, l'Union internationale des éditeurs (UIE, ou IPA pour International Publishers Association) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI ou WIPO en anglais) se sont associées pour rédiger un rapport sur le secteur de l'édition, au niveau international, en 2016. Si les États-Unis restent le marché le plus porteur, avec un chiffre d'affaires global de 23,9 milliards $ en 2016, la Chine publie en masse, avec 57,8 millions d'ouvrages mis sur le marché cette même année.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Seuls 11 pays ont pu fournir des chiffres suffisamment précis pour l'année 2016 et, pour les autres, il faudra se contenter des chiffres de 2015 ou d'estimations. Le rapport développe plusieurs axes, dont le chiffre d'affaires, évidemment, sur plusieurs secteurs de l'édition, mais aussi le nombre de titres publiés ou encore l'emploi dans les différents pays.

Côté chiffre d'affaires pour l'année 2016, les États-Unis sont en tête, avec 15,9 milliards $ pour le marché grand public (hors scolaire et académique), suivi par le Japon, avec 8,3 milliards $, puis l'Allemagne, avec 5,7 milliards. La France pointe à la sixième place, avec 2,04 milliards $, derrière la Corée du Sud (2,8 milliards $) et le Royaume-Uni (2,6 milliards $).



En Chine, 27,9 % du chiffre d'affaires total de l'édition grand public dérive de l'exploitation numérique, devant la Colombie (24 %) et les États-Unis (18,3 %). En Europe, on oscille entre 13,7 %, en Suède, et 1,9 %, en Espagne. La France se trouve d'ailleurs de ce côté, avec 2,2 %.

Concernant les territoires de ventes, on trouve en tête des pays exportateurs la Belgique, avec 78,5 % du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger, loin devant la Turquie (35,6 %) et la Grèce (30 %, mais en 2015).

57,8 millions de titres publiés en Chine

En 2016, la Chine a publié pas moins de 57,8 millions de titres, selon le rapport de l'UIE et de l'OMPI, mais la majeure partie se classe dans les catégories scolaire et scientifique, avec 18,3 % seulement d'ouvrages grand public. Néanmoins, le géant chinois est loin devant, suivi par le Royaume-Uni, avec 149.443 titres et l'Afrique du Sud, où 136.403 titres ont été publiés en 2016. La France pointe à la 4e place, avec 103.534 titres, en majorité pour le grand public. Les chiffres ne sont pas disponibles, toutefois, pour les États-Unis et le Japon, a priori plutôt bien placés eux aussi.

D'après les chiffres de l'UIE et de l'OMPI, la Chine compterait 3,5 millions d'éditeurs, avec 46 millions d'emplois directs et 35 millions d'emplois indirects, soit 81 millions d'emplois dans le secteur. La Corée du Sud totaliserait 40.000 éditeurs, tandis que la France en rassemble quelque 8000, avec 10. 210 emplois directs.



Le rapport est disponible à cette adresse ou ci-dessous.