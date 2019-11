En 2019, 6 millions de Français ont une carte de bibliothèque

La médiathèque Alexis de Tocqueville, à Caen (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La tendance à la hausse des inscriptions observée ces dernières années se stabilise, puisque le volume d'inscrits dans une bibliothèque publique reste peu ou prou similaire entre 2018 et 2019 : 6 032 051 cette année contre 6 027 623 il y a un an À ceux-là s'ajoutent les usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui sont 1 040 695 en 2019 (contre 1,03 million en 2018).Enfin, on compte 241.282 personnes de plus dans le total, inscrites dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.Pour rappel, ce relevé permet donc de calculer la part de l'État dans la rémunération au titre du prêt des livres en bibliothèques. En effet, auteurs, éditeurs ou traducteurs ne peuvent s'opposer au prêt de leurs livres dans les établissements : « En compensation, il perçoit une rémunération et une retraite complémentaire financées par les fournisseurs de livres et l’État. Les libraires et les organismes de prêt sont tenus de déclarer les ventes et achats d’ouvrages à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia) chargée de verser les droits aux auteurs et éditeurs. »Pour l'année 2019, le montant de la contribution forfaitaire à la charge de l'État se décompose comme suit :ministère de la Culture : 9 410 000 €ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation : 1 040 695 €Le travail des professionnels des bibliothèques, notamment à travers l'action de l'Association des bibliothécaires de France (ABF), porte désormais sur les non-usagers des bibliothèques et les raisons qui expliquent ce désamour. Une récente étude du ministère de la Culture estimait que les non-usagers étaient éloignés du livre, avec de faibles revenus, mais aussi qu'ils ignoraient ce que la bibliothèque pouvait leur offrir...