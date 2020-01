En 2019, l’édition américaine en légère baisse par rapport à 2018

L’association des éditeurs américains a partagé les résultats financiers du secteur pour le mois d’octobre 2019. Et si l’AAP célèbre une croissance globale de 3,6 % sur la période de janvier à octobre 2019 par rapport à l’année précédente, le seul mois d’octobre est, lui, beaucoup moins réjouissant. D’après les données, le chiffre d’affaires des éditeurs participants est de 1,13 milliard $, soit une légère baisse de 0,8 % par rapport au même mois de l'année 2018.





Pour le mois d’octobre 2019, les livres en format imprimé continuent de mener la danse pour les titres grand public, représentant 751 millions $ soit 80 % du CA du genre. Les livres de poche sont toujours aussi porteurs et connaissent une hausse de 11 % par rapport au mois d’octobre 2018.



Du côté des formats numériques, le CA des ebooks est toujours en baisse, chutant à 80 millions $, soit - 8,9 % en regard des chiffres de l’année dernière. Les livres audio continuent, eux, leur ascension. Avec une augmentation de plus de 15 %, le CA atteint les 49,6 millions $. Une croissance fulgurante dont fait état l’AAP depuis 2012.



Les secteurs jeunesse et young adult ont toujours le vent en poupe avec un CA en hausse de 20,9 % et qui atteint un total de 317,7 millions $ sur le mois d’octobre 2019. Dans ces catégories, ce sont toujours les livres imprimés qui sont les plus appréciés. D’après les données révélées par l’AAP, ils représentent à eux seuls près de la moitié du CA du genre avec 148,3 millions de $.Si on note une augmentation du chiffre d’affaires du matériel pédagogique destiné aux écoles K-12 (+10,3 % par rapport à l’année dernière), l’édition savante connaît une nette baisse dans l’enseignement supérieur. En regard des chiffres du mois d’octobre 2018, les revenus ont en effet diminué de 67,9 %, atteignant ainsi les 24,1 millions $.Une diminution que constate l’APP depuis le début de l’année. « Les revenus de cette catégorie ont diminué de 12,7 % pour s’établir à 2,5 milliards $ », apprend-on.L’édition spécialisée et professionnelle, qui comprend les titres médicaux, juridiques, techniques et scientifiques, affiche une belle croissance de 6,4 % par rapport au même mois de l'année précédente. Le CA atteint ainsi les 39,3 millions $.L'ensemble des résultats est accessible en ligne