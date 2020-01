En 2019, la Chine dénombrait 70.000 librairies, en croissance

Axel Kirch, CC BY NC SA 2.0



Axel Kirch, CC BY NC SA 2.0

Avec 70.000 librairies sur un territoire quinze fois plus grand que la France, la Chine dispose de quelques forces vives dans le commerce du livre. D’autant qu’en 2019, si 4000 nouveaux établissements ont fleuri, seuls 500 ont fermé.Les endroits les mieux pourvus en librairies sont Chengdu, Nanjing, Shenyang, Xi’an et Chongqing, a démontré l’analyse. Enfin, autre donnée d’importance, les librairies universitaires sont au cœur du développement de ce secteur sur l’année passée.À ce jour, la Chine compte également plus de 135 librairies installées dans des centres commerciaux, avec des superficies supérieures à 464 m2. Et 35 d’entre elles atteignent les 900 m2.