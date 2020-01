En 2019, le marché de l'édition en hausse en Turquie

À l'occasion de la Foire internationale du livre de Çukurova, qui se tient du 4 au 12 janvier dans le sud de la province d'Adana (Turquie), Kenan Kocatürk, président de la Turkish Publisher Association, a dressé un bilan de l'édition sur l'année 2019. Il évoque un secteur légèrement en hausse de 3,16%.



Sur l'année 2019, les éditeurs indépendants du pays ont vendu au total 423 millions d'ouvrages contre 410 millions en 2018, rapporte l'enquête. Kenan Kocatürk insiste également sur le nombre de nouveaux livres publiés au cours de l'année. Il en dénombre entre 68 000 et 70 000, contre 66 000 en 2018, et 60 000 en 2017.



L'association des éditeurs turcs, qui vise à améliorer l'accès à la culture et à la lecture dans tous le pays, a également rappelé que si un livre en Europe coûte environ 15 $, en Turquie, il coûte aux alentours de 2,5 $.



Le marché turc sous-estimé par les éditeurs étrangers



Une différence qu'il est essentiel de prendre en compte en tant qu'Européen, pointe The News Publishing Standards. Le site d'informations prend l'exemple suivant : si 10 000 livres sont vendus en Turquie à 2,50 $, ils génèrent alors un chiffre d'affaires de 25 000 $, tandis que 10 000 livres vendus en Europe à 15 $ rapportent 150 000 $.



Dès lors, on pourrait penser que l'Europe est une aubaine pour les éditeurs. Mais c'était sans compter sur la marge bénéficiaire brute, les coûts de production et les coûts de la vie.



