En 2019, une forte hausse des ventes de bandes dessinées en librairies

Quatre rayons représentent 63 % du chiffre d'affaires des librairies, selon les 250 boutiques prises en compte par l'Observatoire de la librairie : la littérature générale, la jeunesse, les sciences humaines et la bande dessinée. En 2018, ces rayons pesaient pour 72 % du chiffre d'affaires total, une différence expliquée par la réforme scolaire de 2019, qui a bouleversé les résultats en magasins.La littérature générale reste en tête des principaux rayons, donc, avec 20 % des ventes totales : elle progresse de +1,5 % cette année, portée par la littérature française en grand format (+7,2 %) et le roman en format poche (+5,8 %). À l'inverse, la littérature étrangère en grand format connait un recul singulier de plus de 20 %, en raison d'une année précédente portée par L’Amie prodigieuse tome 4, d'Elena Ferrante (traduction d'Elsa Damien, Gallimard) et 4 3 2 1, de Paul Auster (traduction de Gérard Meudal, Actes Sud).Cette année, seul Le Cœur de l’Angleterre, de Jonathan Coe (traduction de Josée Kamoun, Gallimard) entre dans le palmarès des 15 meilleures ventes en littérature grand format, précise le SLF.Les romans en poche continuent leur progression, estimée à 5,8 % en 2019 (+2,3 % en 2018). Ils représentent 35,6 % des ventes en littérature générale en montant, et 58,2 % des quantités vendues, avec, dans le trio de tête : Changer l’eau des fleurs, de Valérie Perrin (Livre de Poche, avril 2019), L’Art de perdre, d’Alice Zeniter (J’ai Lu, janvier 2019) et La Tresse, de Laëtitia Colombani (Livre de poche, mai 2018).Alors que l'année 2020, celle de la bande dessinée, sera officiellement lancée le 30 janvier prochain, les libraires font état d'une hausse des ventes toute particulière dans cette catégorie, en 2019.Dans le palmarès des meilleures ventes de cette catégorie, on retrouve le dernier tome d'Astérix et celui de Blake et Mortimer, certes, mais aussi Les Indes Fourbes, d'Alain Ayroles et Juanjo Guarnido (Delcourt) et Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, d'Emil Ferris (traduction de Jean-Charles Khalifa, Monsieur Toussaint Louverture).Les livres ayant trait à la politique (+34,2 %), à la géographie (+10,7 %), à l’ésotérisme (+10,5 %) et à la sociologie (+6,6 %) ont retenu l'attention du côté des sciences humaines, où Sorcières, la puissance invaincue des femmes, de Mona Chollet (Zones), se fait même une place dans le classement général des meilleures ventes de livres.