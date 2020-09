En 2021, le congrès annuel de l'IFLA se déroulera en ligne

Photographie : lors de l'assemblée générale de l'IFLA, au congrès annuel 2014 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA) annonce une version totalement dématérialisée de son congrès annuel en 2021, pour s'éviter une annulation pour des raisons sanitaires comme en 2020 . Mais ce nouveau modèle correspond aussi à d'autres préoccupations : « Ce faisant, nous pouvons également résoudre des problèmes de plus en plus pressants comme l'empreinte carbone associée à la participation au congrès, ou la difficulté que beaucoup rencontrent pour y participer, même en temps normal », indique l'IFLA.En somme, organiser ce rendez-vous annuel sur internet le rendrait plus accessible, pour un plus grand nombre de participants. Le comité national néerlandais de l'IFLA apportera un soutien particulier pour organiser ce premier congrès virtuel.Quelques congrès annuels auront encore lieu en présentiel, comme celui de l'année 2023, organisé à Rotterdam, aux Pays-Bas, et qui devait à l'origine se dérouler en 2021. En 2022, le rendez-vous est donné à Dublin, en Irlande, avec une place plus importante accordée aux événements en ligne, indique l'IFLA.À l'origine, le congrès 2021 devait se dérouler au mois d'août, du 19 au 26, mais l'IFLA n'a pas encore communiqué de dates pour son congrès annuel virtuel.