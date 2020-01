En 2021, une nouvelle vie, dans le domaine public, pour Gatsby le Magnifique

Détail de la couverture de l'édition américaine, signée par Francis Cugat

À partir du 1er janvier 2021, le roman Gatsby le Magnifique, The Great Gatsby en version originale, appartiendra définitivement au patrimoine littéraire américain avec son entrée dans le domaine public. Publié en 1925, le livre n'avait alors pas connu le succès : ce n'est qu'en 1950, à l'occasion d'une réédition, qu'il devient un texte culte, symbole des années folles.En 1950, Fitzgerald est déjà mort depuis 10 ans, et ne profitera jamais de cet immense succès. En 2021, il deviendra en tout cas beaucoup plus simple de se faire son avis sur son récit : il entrera dans le domaine public et pourra ainsi être librement publié, ou adapté au cinéma, par exemple. Par ailleurs, des versions numérisées pourront être proposées en téléchargement, gratuitement.Pour la version française, il faudra encore patienter quelques années : la première traduction date de 1926, mais la législation en vigueur place l'entrée dans le domaine public 70 ans après la mort de son auteur. Dans le cas d'une traduction, c'est le traducteur qui importe : Victor Llona, auteur de la première traduction de Gatsby, est décédé en 1953...« Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu conserver le texte sous droits, pas seulement pour d'évidentes raisons financières, mais aussi pour le préserver, éviter des projets malheureux », assure Blake Hazard, arrière-petite-fille de Francis Scott Fitzgerald. « Nous arrivons aujourd'hui dans une nouvelle ère, et nous l'abordons avec enthousiasme, sachant que de belles choses vont arriver. »Aujourd'hui, environ 500.000 exemplaires du roman se vendent chaque année aux États-Unis, rapporte l'éditeur Scribner à l'Associated Press. La maison ne sera bientôt plus la seule à profiter de l'engouement autour de l'œuvre, renouvelé par une certaine nostalgie de la légèreté des années folles et l'adaptation cinématographique de Baz Luhrmann, en 2013.Pour maintenir l'intérêt pour des éditions commerciales de l'œuvre, les éditeurs vont rivaliser : Scribner a d'ores et déjà prévu la parution d'une adaptation en BD, signée par Aya Morton et Fred Fordham, lequel avait déjà travaillé sur un autre classique , Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, de Harper Lee.