En 90, un éditeur refusait le livre d'une femme sur “son” affaire Matzneff

La valeur littéraire qui fait la publication

Non dénonciation de crime ?

Selon le quotidien, la maison Grasset, qui vient de publier le livre témoignage de Vanessa Springora, aurait refusé un manuscrit dans les années 90. Lequel racontait les relations d’une femme alors adolescente, autre victime de Gabriel Matzneff. Celle-ci serait d’ailleurs tombée enceinte, devant passer par un avortement.Or, avant la loi Veil sur l’IVG de 1975, les méthodes relevaient plutôt de la boucherie expérimentale. Comme cela pouvait se produire, l’avortement se déroule mal, et l’adolescente en devient stérile.Si Vanessa Springora assure dans son livre, Le consentement, être parvenue à dépasser ce qu’elle avait vécu, il en était allé autrement de l’autrice de l’ouvrage proposé à Grasset. Le Parisien affirme que Jean-Claude Fasquelle, alors à la tête de la maison aurait « renvoyé aux oubliettes » ledit livre.Depuis 2000, c’est Olivier Nora qui a les commandes de cette filiale d’Hachette Livre, et a donc validé la parution du livre de Vanessa Springora.Pourquoi pas jadis et naguère oui ? Surtout, insiste l’article, que le livre avait été accepté par une éditrice de Grasset. Olivier Nora, qui dans un premier temps avait refusé de s’exprimer, assure cependant à l’AFP qu’il ne lui est pas possible de confirmer ni infirmer l’information. Et ce parce qu’il ne possède pas « d’archives des comités de lecture de Grasset dans les années 90 ».Par ailleurs, il préfère mettre en garde : tout refus n’est pas une tentative de censure, idée qui relèverait d’une « interprétation malveillante ». Selon lui seule la « qualité intrinsèque des textes » leur permet d’être publiés. Ainsi, « imaginer que chaque manuscrit aimé par un éditeur de la maison et néanmoins refusé par un comité de lecture ou par le patron ne peut l’avoir été que pour des raisons inavouables est tout à fait grotesque ».Et d’évoquer sa propre expérience, qui le conduit à quotidiennement refuser des manuscrits, sans que l’on puisse parler de censure. « S’il suffisait de se voir refuser une publication pour avoir du talent, cela se saurait », conclut-il.Encore faudrait-il savoir ce que contenait ledit ouvrage, évidemment, pour en tirer la moindre conclusion.Gabriel Matzneff, qui fait l’objet d’une série de révélations dans le livre Le consentement, a été lâché progressivement par plusieurs de ses éditeurs – Gallimard, La Table ronde, Léo Scheer et dernièrement Stock, autre filiale d’Hachette Livre.En parallèle, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol sur mineurs de moins de 15 ans, impliquant évidemment l’écrivain. À ce titre, les éditions Gallimard auraient eu la visite de la police, ce 8 janvier au matin, dans le cadre d’une perquisition. Il s’agissait pour les enquêteurs de récupérer des manuscrits , retirés de la vente par l’éditeur.Cependant, plusieurs juristes proches de la rédaction s’interrogent désormais sur l’idée de non-dénonciation de crimes, conformément à l’ article 434 du Code pénal. « Il existe un délai de prescription, de trois ans, mais on peut s’interroger à double titre : d’une part sur la responsabilité juridique et morale d’un éditeur qui aurait publié récemment les écrits de Matzneff. » En effet, ayant présenté ses différents Journaux comme pétris de véracité, l’auteur relatait bel et bien des actes relevant de la pédophilie.« Mais également sur celle d’une maison qui, alertée dans un texte sur des violences commises, n’aurait pas non plus réagi. La notion de lanceur d’alerte n’est pas bien loin. »Un éditeur nous rétorque qu’il « n’est humainement pas possible de mener une enquête sur tout ouvrage, à clef — dont la réalité serait masquée, mais basée sur des faits démontrables — que nous recevrions ». Tout en reconnaissant qu’il se montrerait certainement plus vigilant aujourd’hui que l’édition n’a pu l’être à une autre époque. O tempora, ô mores, donc…Pour autant, nous indique une avocate, la piste de la non-dénonciation se heurte à deux volets : « Encore faut-il démontrer qu’il y ait eu crime (viol) et non délit (agression sexuelle). Et la question du consentement revient encore. Dans le cas d’une mineure de 15 ans qui serait consentante, avec toute la prudence que cela implique, en l’absence de violence, ne serait retenue que l’atteinte sexuelle. »Autrement dit, une infraction, qui relève bien du délit, tout de même passible de 7 ans d’emprisonnement et 100.000 € d’amende…