En Afrique et au Moyen-Orient, le secteur de l'édition en évolution

Dubai International Content Market 2019 - Photo Facebook

Cette manifestation semble émettre une certaine attractivité auprès des acteurs internationaux du secteur des médias et du divertissement. Pour cette deuxième édition, se sont en effet réunis plus de 500 participants venus d’une cinquantaine de pays. Aux côtés de ceux de la région du MENA se trouvaient donc notamment l’Amérique du Sud, le Royaume-Uni, la Russie ou encore la Turquie.Pour donner une idée de son envergure, ses organisateurs ont fait savoir que l’évènement avait donné lieu « à des accords commerciaux potentiels d’une valeur de plus de 200 millions $ », rapporte The New Publishing Standard Ainsi, comme le note ce dernier, même si l’accent est davantage mis sur les médias tels que la télévision ou le cinéma, le DICM pourrait également représenter une manne pour le secteur de l’édition, notamment à l’endroit des éditeurs du MENA.Cette région souffrant encore d’une forme de désintérêt de la part des éditeurs internationaux, puisqu’elle est « considérée comme un gouffre pour l’édition, les défis de production et de distribution dépassant les avantages potentiels », note TNPS.Or, le DICM pourrait bien être l’occasion pour ces derniers de mettre en place une nouvelle stratégie. En adoptant notamment le nouveau paradigme d’une reconnaissance mondiale qui passe par le numérique, là « où aucune partie de la planète n’est interdite et où chaque pays est une passerelle ».Aujourd’hui, plusieurs facteurs témoignent d’une évolution de la place qu'occupe le secteur de l’édition dans la région du MENA et d’un intérêt grandissant de la part des pays du Nord. Comme a pu en témoigner, par exemple, la présence de certains éditeurs africains lors du Salon du Livre de Paris en 2018 . Ou encore l’engagement pris par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants (AIEI) pour renforcer ces partenariats.Celle-ci a d’ailleurs dernièrement supervisé une opération de la fondation émiratie Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, qui visait à soutenir le secteur de l’édition et du livre en Afrique. Une enveloppe de 800.000 € est ainsi prévue pour contribuer à valoriser ce secteur au cours des quatre années à venir.Aussi, comme le note TNPS, aujourd’hui, « l’édition et la vente au détail de livres arabes rattrapent les autres médias dans une région d’une langue de plus de 400 millions d’habitants, où plus de 200 millions sont en ligne ».Et d’ajouter enfin que, même si « [l]’infrastructure des livres numériques de la région MENA est encore faible en ce moment, cela changera rapidement au cours des prochaines années [...]. »