En Allemagne, les ventes de livres en constante progression sur l'année 2019

Depuis le passage à 2020, chaque pays livre un état des lieux du marché de l'année écoulée. C'est au tour de l'Allemagne, et plus précisément de l'Association allemande des éditeurs et libraires (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) de communiquer son bilan de l'année 2019. Les résultats financiers du secteur sont plutôt encourageants, avec une croissance continue des ventes de livres, notamment dans le genre de la non-fiction.



Photo d'illustration - Pathe Mathos, pixabay license



D'après les résultats communiqués, l'année 2019 a été fructueuse pour le marché du livre en Allemagne, notamment pour les grandes surfaces spécialisées et la grande distribution. En effet, l'Association allemande des éditeurs et libraires se réjouit d'une croissance de 1,4% par rapport à 2018. Les librairies indépendantes, elles, ont clôturé l'année avec une légère augmentation des ventes (0,5%).



« 2019 a été une bonne année pour l'industrie du livre. La tendance positive des ventes montre que la pertinence du livre dans notre société reste intacte », a déclaré Karin Schmidt-Friderichs, présidente de l'association.



« Dans un environnement concurrentiel tendu, les éditeurs et les librairies continuent de développer leur activité. Dans tous les domaines de l'industrie, nous travaillons sur de nouvelles mesures pour intégrer encore plus largement le livre et la lecture dans la vie quotidienne des allemands. »



Genres à succès et best-sellers de l'année



La non-fiction a particulièrement eu le vent en pompe cette année, en affichant la plus forte croissance des ventes (+4,9% en regard à 2018). Pour Karin Schmidt-Friderichs, la réussite du genre s'explique par le fait « qu'il fournit une orientation et des données fiables afin de mieux comprendre les évolutions sociales ».



En Allemagne, les secteurs jeunesse et young adult sont toujours aussi porteurs, et connaissent une hausse de 4,6%. Suivi par les guides en tous genre qui enregistrent également une nette augmentation de 3%. Quant à la littérature de voyage, elle connaît un désamour remarqué avec des ventes en baisse (-1% par rapport à 2018).



Le communiqué révèle également un classement des livres les plus vendus. Dans le secteur de la fiction, la première place est sans surprise attribuée au nouveau thriller de Sebastian Fitzek, considéré comme l'auteur des meilleures ventes en librairies allemandes. Il s'agit de Das Geschenk, publié en 2019 par les Éditions Droemer.



Du coté des titres de non-fiction, les trois meilleures ventes de 2018 occupent à nouveau le classement, dans un ordre différent cette fois. Der Ernährungskompass de Bas Kast grimpe de la 3e à la 1e place. Kurze Antworten auf große Fragen de Stephen Hawking reste à la deuxième place. L'ouvrage est connu en France sous le titre de Brèves réponses aux grandes questions d'après la traduction de Tania de Loewe aux Éditions Odile Jacob.





Enfin, l'autobiographie de Michelle Obama, Becoming. En France, le titre a été publié aux Éditions Fayard sous le titre de Devenir d'après la traduction d'Odile Demange et Isabelle D Taudière.



« Nous sommes conscients de l'importance de notre rôle dans le processus de formation des opinions et entamons la nouvelle année avec un enthousiasme certain et continu pour les livres » conclut la présidente du Börsenverein des Deutschen Buchhandels.