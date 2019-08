En Amérique, Lonely Planet s'allie avec le groupe Hachette

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans un communiqué, Lonely Planet fait état de cette externalisation de certains pans de son activité au groupe Hachette à partir de mars 2020 : « Utiliser l'infrastructure de Hachette Book Group, le plus grand distributeur américain de livres d'éditeurs tiers, mettre à notre disposition un large réseau et de nouvelles capacités pour mieux servir les marchés d'Amérique du Nord et d'Amérique latine », assure Theo Sathananthan, directeur des opérations de Lonely Planet.Hachette Book Group prendra en charge l'ensemble des filiales de Lonely Planet, à savoir Lonely Planet Kids et Lonely Planet Food. Installés à Oakland, les services de Lonely Planet en charge de la distribution seront transférés dans l'Indiana, à plusieurs centaines de kilomètres du siège social de la société, dans l'État du Tennessee.Lonely Planet a déjà eu recours à ce type de partenariat au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Australie : un appui sur un distributeur qui permet à la maison d'édition de se « concentrer sur son coeur d'activité ».Du côté du groupe Hachette, on se réjouit du fait que l'arrivée de Lonely Planet marque un palier franchi : le groupe distribuerait désormais la moitié des guides de voyage vendus aux États-Unis — une estimation qui n'engage que les deux partenaires.Aux États-Unis, Hachette publie ses propres guides de voyage par l'intermédiaire de la collection Moon, publiée par la maison Avalon Travel, filiale de Perseus. En France, les guides Hachette sont également présents sur le secteur des livres de voyage.