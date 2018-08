En amour, lecteurs et lectrices de SF et fantasy sont plus compréhensifs

S'acharner à lire l'intégralité des collections Harlequin ou la section « Romance » de la bibliothèque a peu de chances d'améliorer vos relations amoureuses. La science vous suggérerait plutôt de vous tourner vers la science-fiction et la fantasy, deux genres dont les lecteurs et lectrices seraient plus sensibles et plus compréhensifs vis-à-vis de leur partenaire.

(Amanda, CC BY-SA 2.0)

Une équipe de chercheurs et chercheuses, sous les ordres de Stephanie C. Stern de l'université de l'Oklahoma, se sont lancés dans une étude portant sur la psychologie de lecteurs et de lectrices pour évaluer l'impact de la lecture sur les relations amoureuses. Les résultats, publiés dans la revue Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, suggèrent que fantasy et science-fiction sont deux genres susceptibles de rendre plus sensibles et compréhensifs, dans le cadre d'une relation.

Pour tirer ces conclusions, les chercheurs ont fait appel à 404 personnes, recrutées sur internet, dont les connaissances des différents genres littéraires ont été testées en leur faisant classer des auteurs dans telle ou telle catégorie. Classique, science-fiction, littérature contemporaine, policier, horreur, fantasy ou encore romance, chaque participant s'est ainsi révélé « amateur », selon ses réponses, d'un type de fiction.

Ensuite, des questionnaires ont été soumis aux participants : ils devaient tantôt répondre à des assertions, du type « Le désaccord entre partenaires détruit la relation », « Les sexes sont différents » ou encore « Les partenaires amoureux ne peuvent pas changer », tantôt signifier leur accord ou désaccord avec des diagnostics comme « Lorsqu'un couple est en désaccord, leur relation s'effondre ».

Contrairement aux idées reçues, les résultats indiquent que les genres éloignés de la réalité, science-fiction et fantasy, ne le sont pas tant que ça : les amateurs des textes de ces catégories ont en effet été les moins susceptibles d'être d'accord avec des assertions définitives comme « Le partenaire ne peut pas changer » ou « Le désaccord détruit la relation ».

Or, ces deux croyances sont, statistiquement, associées avec des relations difficiles, bancales et un rapport à l'autre parfois problématique. Autrement dit, les lecteurs de ces textes auraient donc plus de chances d'être des partenaires compréhensifs.

Comment l'expliquer ? Les chercheurs avancent que les textes d'anticipation, qui remettent en question ce que l'on croit immuable au moment présent, pourraient influencer les interprétations des lecteurs. Mais aussi que le schéma de la formation du héros, ou de sa quête vers un objectif délicat à atteindre, aurait instillé chez les lecteurs l'idée d'une évolution possible de chaque individu — et de leur couple ou relation.

via PSMag