En attendant le 13e Docteur, deux nouveaux textes annoncés

Qu’importe l’insurrection, le 13e Docteur sera bien une femme. Jodie Whittaker retrouvera Tardis et compagnons pour une onzième saison sur les différents écrans, mais pas que. Une nouvelle adaptation de la série en roman devrait voir le jour, choisissant un premier Seigneur du Temps féminin comme protagoniste.







Le 13e docteur devrait ainsi être à l’origine de plusieurs adaptations littéraires, et ce, avant même la diffusion de son premier épisode pour la saison 11 de Doctor Who – arrivée prévue sur la chaine britannique BBC One à l’automne de cette année.

Deux romancières britanniques se chargeront de narrer les aventures littéraires du nouveau Docteur. On retrouvera donc Naomi Alderman à qui l’on doit le roman Le Pouvoir chez Calmann-Lévy – livre où les hommes deviennent le sexe faible, adulé par Margaret Atwood et Barack Obama (trad. Christine Barbaste) – ainsi qu’un premier roman Doctor Who intitulé Temps d’emprunt chez Milady (trad. Rose Guillerme) qui se chargera de la nouvelle.



L'écriture du roman a été confiée à Juno Dawson, auteure LGBT encore peu connue en France. Elle signera en effet un premier livre chez Hachette Romans, publication ce 20 juin, Clean (trad. Alice Delarbre), qui plonge un groupe improbable d’accros — nourriture, drogue, anorexie, etc. — dans un centre de désintox. Avec une interrogation : une fois entrés, sont-ils à même d’être clean ?

La nouvelle d’Alderman met en scène la nouvelle héroïne de la série luttant pour « sauver l’univers aux côtés de ses compagnons » comme le rapporte le site du Guardian. Elle intégrera un recueil de nouvelles à paraître au 1er novembre prochain, intitulé Thirteen Doctors, 13 stories.

Le roman de Juno Dawson, The Good Doctor est attendu pour le 25 octobre en même temps que deux autres aventures du 13e Docteur : The Molten Heart par Una McCormack et Combat Magicks par Steve Cole.





Pour ces trois ouvrages, c’est bien entendu l’incarnation féminine du Docteur par Jodie Whittaker qui en sera l’héroïne. « En tant que fille de Bradford, c’est encore plus excitant d’être parmi les premiers auteurs dans le monde à écrire pour Jodie Whittaker, le premier Docteur originaire du Yorkshire » ajoute Juno Dawson.



Bande annonce...









Juno Dawson, trad. Alice Delarbre – Clean – Hachette Romans – 9782016269077 – 18 €