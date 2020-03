En Belgique, Filigranes ouvre “une librairie de garde” avec le e-commerce

Filigranes - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



“On ne gagne pas d'argent...”

Voici une semaine maintenant que le site de Filigranes est opérationnel : vente en ligne de livres papier et ebooks, propulsé par ePagine. « Un site sans algorithmes, mais guidé par les coups de cœur de nos libraires et qui permet à chacun de lire, jouer, partager, se cultiver, occuper le temps libre… Les commandes par mail et téléphone sont toujours et plus que jamais possibles », indique l’établissement. Au Vif , FIlipson précise qu’après 35 années d’existence, la librairie n’avait jamais opté pour du commerce en ligne. C’est bel et bien l’urgence de la situation de confinement qui a contraint à cette bascule.Mais à situation exceptionnelle, difficultés d’ampleur : la connexion à la base de données impossible, et voici que le site fonctionne sans aucune recommandation de machine.« Ce sont nos responsables de rayons qui encodent une sélection de livres parmi les plus demandés et parmi leurs coups de cœur. Et le chat qui se trouve en ligne est géré par nos équipes, pas par des robots », insiste-t-il.Une librairie de garde est ainsi montée, avec des options de conseils par téléphone entre 12 h et 17 h, du lundi au vendredi — idem pour la collecte des colis et des commandes. « Filigranes existe depuis plus de 30 ans et nuos vous proposons aujourd’hui un nouveau service qui n’est pas encore parfait, mais va s’améliorer de jour en jour grâce à vos remarques », assure le nouveau site.À l’heure où toutes les librairies de la ville ont plié boutique, Filigranes tente une mission de survie – le Syndicat des libraires francophones de Belgique a en effet enclin ses membres et l’interprofession à faire montre « de civisme et de bon sens », en restant fermés.Il demandait également « que nos fournisseurs arrêtent de servir la grande distribution et les plates-formes de ventes en ligne et que les pouvoirs publics se positionnent pour empêcher la vente de livres chez ces acteurs. Les livres ne sont pas des produits indispensables ».Filigranes ne sera pour l’instant pas un concurrent terrifiant : seuls 1000 titres sont proposés en ligne, le temps de constituer le stock — à titre de comparaison, la librairie dénombre plus de 180.000 références. « La démarche n’est absolument pas une démarche business. On ne gagne pas d’argent dans cette démarche : au contraire, cela coûte une fortune. Il s’agit d’un acte solidaire, partant du principe que le livre est un médicament », reprend Marc Filipson.Un test que les clients semblent apprécier, même si le nombre de commandes reste peu élevé. « Nos clients apprécient ce contact privilégié que nous leur proposons, car derrière le site, c’est bien les humains de Filigranes qu’ils retrouvent », conclut le gérant.