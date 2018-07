En bibliothèques, Paula Hawkins rafle toujours la mise

Leeds Library (Michael D Beckwith, CC0 1.0)



Polars et thrillers ont la cote dans les bibliothèques britanniques : les données du Public Lending Right placent en tête des emprunts Paula Hawkins, Lee Child ou encore James Patterson et David Baldacci. Notons, par ailleurs, que Paula Hawkins est la seule femme du classement, où elle se place à deux reprises avec le grand format et le poche de son roman La fille du train...

La liste complète est la suivante :

La fille du train de Paula Hawkins, traduit en français par Corinne Daniellot chez Sonatine

Bienvenue à Mother's Rest de Lee Child, traduit en français chez Calmann-Levy en septembre 2018

Night School de Lee Child

La cible était française de Lee Child, traduit en français par Elsa Maggion chez Calmann-Levy

When the Music’s Over de Peter Robinson

Le Temps est venu de Jeffrey Archer, traduit en français par Georges-Michel Sarotte chez Les Escales

Bullseye de James Patterson, coécrit avec Michael Ledwidge

The Last Mile de David Baldacci



James Patterson conserve la place d'auteur le plus emprunté au cours de la période 2016/2017, avec plus de 2 millions de prêts de ses livres. C'est la deuxième année consécutive que Paula Hawkins occupe la première place du classement des titres les plus empruntés avec La fille du train.