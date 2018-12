En camionnette, il parcourt Jakarta, offrant des livres aux enfants pauvres

Le tuk tuk, Sutino connaît bien : il a passé presque toute sa vie professionnelle à en conduire un. Il était bemo, transporteur de touristes et de locaux, dans une camionnette qui peut contenir jusqu’à une vingtaine de passagers. En Indonésie, ces véhicules à trois roues sont un moyen de transport en commun particulièrement populaire.Ils avaient été interdits jusqu’à l’année passée, pour réduire la pollution. Mais Sutino a obtenu du gouvernement une autorisation spéciale, parce que son tuk tuk ne transporte plus de voyageurs, mais des livres.« Je ne veux pas que la prochaine génération soit comme ma génération », explique-t-il, pour justifier son action. Chaque matin de la semaine, et depuis des années, il se rend en effet dans les écoles des quartiers les plus pauvres de Jakarta, pour permettre aux enfants défavorisés d’avoir accès à des livres.Durant toute une tournée, il a été accompagné par les équipes de Al Jazeera, montrant qu’à l’approche d’une école, dans la région de Karet, les enfants ont délaissé un stand de jouets pour se ruer vers les livres.Instant d’espoir… Comme le disait Nelson Mandela, l’éducation reste « l’arme la plus puissante pour changer le monde ».via Aljazeera