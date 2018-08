En Chine, 50.000 exemplaires pirates de Harry Potter écoulés

En effet parmi les ouvrages proposés au rabais, parfois jusqu’à moins 50 %, par le site, de nombreux titres seraient en violation avec les droits et intérêts légaux des éditeurs et donc des auteurs. On pourra citer entre autres la série des Harry Potter, La Pérégrination vers l'Ouest de Wu Cheng En, Le Rêve dans le Pavillon rouge de Cao Xueqin ou encore Les Trois Royaumes de Luo Guanzhong — ces derniers faisant partie des quatre grands romans de la littérature chinoise.

Et les réductions proposées par Pinduoduo, bien supérieures à celles des maisons d’édition, ont su séduire des milliers d’acheteurs. Il y a quelques jours, la maison faisait le bilan et dénombrait au 27 juillet plus de 100.000 copies pirates d’Étoile rouge sur la Chine d'Edgar Snow, plus de 50.000 de La Pérégrination vers l'Ouest et autant de volumes de la saga Harry Potter.

Depuis mercredi, à la demande de l’Administration d’État de contrôle du marché, les contrôleurs du marché de Shanghai ont lancé une enquête suite aux multiples accusations de contrefaçon qui ont suivi l’entrée de Pinduoduo en bourse le mois dernier. Il aura fallu moins d’une journée pour que la plateforme reçoive l’ordre de réaliser les modifications nécessaires et que le site s’engage à remédier au problème.