En Chine, le caricaturiste Jiang Yefei condamné à 6 ans de prison

À l'issue d'un procès organisé dans le secret le plus total le 13 juillet dernier, le caricaturiste Jiang Yefei a été condamné à 6 ans de prison en Chine pour « incitation à la subversion du pouvoir de l'État ». C'est bien sûr son activité de dessinateur de presse qui est visée par cette condamnation.



La Première cour populaire intermédiaire de Chongqing a condamné le dessinateur et caricaturiste Jiang Yefei à 6 ans de prison pour « incitation à la subversion du pouvoir de l'État » et « franchissement illégal de la frontière », rapporte l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières. « En persécutant de la sorte un dessinateur de presse, le régime de Xi Jinping atteint un niveau d'intolérance sans précédent à l’encontre des voix indépendantes », souligne Cédric Alviani, directeur du bureau Asie de l'Est de Reporters sans frontières.

Le 13 novembre 2015, malgré un statut de réfugié en Thaïlande, Jiang Yefei avait été enlevé à Bangkok par des hommes qui se présentaient comme des officiels des Nations Unies, selon le récit de Chu Ling, épouse du dessinateur. Avec un avocat spécialisé dans la défense des droits de l'Homme, Dong Guanping, ils auraient signé des documents rédigés en thaï, qu'ils ne peuvent pas lire, autorisant leur extradition en Chine.

En décembre, dans une vidéo, Jiang Yefei avait été présenté comme emprisonné par les autorités chinoises. En plein interrogatoire, il apparaissait diminué, et présentait des marques de coups. Depuis, la Chine prolongeait sa détention, sans procès. Depuis le 13 juillet dernier, il est officiellement condamné.

En 2008, Yefei avait déjà fait l'objet d'une arrestation des autorités chinoises suite à des caricatures signées de son nom : relâché, mais sous surveillance, il avait préféré fuir en Thaïlande, tout en continuant son activité de dessinateur de presse.

Âgé de 50 ans, Jiang Yefei a notamment publié ses dessins dans Boxun, un magazine américain, et publiait régulièrement ses dessins sur des réseaux sociaux, dont Facebook. Il s'était bien sûr attaqué au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.