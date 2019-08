En Espagne, Penguin Random House s'offre un éditeur catalan

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Déjà largement présent sur le marché espagnol, Penguin Random House annonce une nouvelle expansion de son empire éditorial avec l'acquisition de La Campana Llibres – maison d'édition indépendante fondée en 1958 par Isabel Martí et l'écrivain Josep Maria Espinàs. Avec ce rachat, la part de marché de PRH dans l'édition catalane s'arrêtera autour de 10 %.Bien entendu, le groupe, détenu majoritairement par l'Allemand Bertelsmann, n'exclut aucun autre rachat parmi les concurrents, et aurait donc comme projet d'accroitre son poids sur le marché de l'édition catalane. Nuria Cabutí, PDG de Penguin Random House Grupo Editorial, avait déjà laissé entendre que le rachat de la maison d'édition indépendante espagnole Salamandra Editions, il y a quelques mois, ne serait pas le dernier dans le pays.« Les stratégies commerciales changent, et il est certain que le marché catalan est en croissance, avec des taux de lecture très intéressants », observe encore Nuria Cabutí. Qui plus est, La Campana Llibres dispose d'un catalogue très intéressant, avec RJ Palacio, Paula Hawkins, Jonas Jonasson ou encore Albert Sánchez Piñol. Le catalogue serait complémentaire de celui de Rosa dels Vents, une maison d'édition déjà dans le giron de PRH.La stratégie de Penguin Random House a déjà été éprouvée sur le marché castillan, que le groupe a investi en rachetant Salamandra, en mai dernier, Santillana Ediciones Generales (en 2014) et Ediciones B (en 2017).Le groupe entend désormais se servir de ces maisons d'édition en augmentant considérablement leur rythme de publication, notamment à travers les traductions. Aujourd'hui, la filiale espagnole du groupe Penguin Random House publie 1700 titres par an.Isabel Martí, cofondatrice de La Campana Llibres, restera au cœur du quotidien de la maison, tout en travaillant avec Núria Tey, directrice éditoriale responsable des activités de PRH sur le marché catalan.via El Pais