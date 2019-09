En Finlande, Storytel rachète la troisième plus grande maison d'édition du pays

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Fondée en 1872, la maison d'édition Gummerus Kustannus Oy est l'une des plus anciennes de Finlande, à l'origine de la publication d'environ 200 ouvrages d'auteurs finlandais et du monde entier, à la fois en fiction et en non fiction. Parmi les auteurs du catalogue, Minna Rytisalo, Pauliina Rauhala ou encore Matti Rönkä, mais aussi Jojo Moyes, Clare Mackintosh ou encore Jussi Adler-Olsen.« L’acquisition de Gummerus Kustannus montre l’ambition de Storytel d’investir dans le contenu et dans la numérisation du marché du livre finlandais. Je suis enthousiaste et confiant en souhaitant la bienvenue à Gummerus Kustannus dans la famille Storytel et au sein de notre activité éditoriale avec des marques réputées et respectées comme Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People's Press, Rabén & Sjögren, B.Wahlströms et Norstedts Kartor », souligne Jonas Tellander, PDG et fondateur de Storytel, dans un communiqué.En effet, la société s'est offert un certain d'acteurs de l'industrie du livre, en Europe du Nord, pour développer ses activités dans l'édition, d'une part, mais aussi s'ouvrir des accès à des catalogues qui permettent d'enrichir sa propre offre.La maison d'édition Gummerus Kustannus restera sous la direction d'Anna Baijars, qui se réjouit elle aussi de rejoindre Storytel : « Après près de 150 ans en tant que maison d'édition familiale indépendante, nous sommes désormais impatients de faire partie de l'une des forces les plus dynamiques de l'industrie de l'édition moderne. Cela nous permettra surtout de poursuivre notre mission, publier des œuvres fantastiques et porter des auteurs dans une variété de genres. »L'acquisition, dont le montant n'a pas été révélé, devrait être finalisée pour le 30 septembre prochain. Gummerus Kustannus Oy avait un chiffre d'affaires établi à 7,6 millions € en 2018, pour un bénéfice de 300.000 €.Storytel s'est récemment sorti d'une méchante prise de bec avec l'éditeur suédois Bonnier , un de ses concurrents, donc. Le second contestait les montants que lui versait le premier pour proposer ses livres audio au sein de l'offre d'écoute en streaming.