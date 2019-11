En Guyane, la librairie Guyalire au bord de la faillite

Cathy Galliegue et Élodie Prodel Cathy Galliegue et Élodie Prodel

Contribuer à promouvoir la lecture

Incident de parcours

Ayant hérité de l’amour pour la chose littéraire de son père, libraire en Guyane lui aussi, Élodie Prodel entreprend de monter sa propre boutique à tout juste 23 ans. Elle choisit tout d’abord d’investir le marché du livre scolaire, un segment porteur dans la région : la vente auprès des collectivités représente une grande part du chiffre d’affaires des librairies indépendantes.Une entreprise qui lui réussit, au point de pouvoir embaucher qautre personnes auprès d’elle et de faire de Guyalire la librairie la plus importante de l’académie de la Guyane. Cette situation favorable la pousse alors à voir les choses en plus grand encore.Entendant bien étendre son rôle de relayeur et contribuer davantage à valoriser la littérature auprès de la population locale, elle fonde en mai 2018, une association « Livre adan lari ». De la sorte, Élodie Prodel propose d'aller elle-même à la rencontre des gens et de promouvoir ainsi a lecture auprès d'eux en sillonnant les rues de Cayenne.L’énergie déployée par Élodie Prodel ne s’arrête pas là : elle entreprend en effet en parallèle de racheter un stock d'ouvrages en dépôts-ventes, afin de fournir elle-même les rayons des grandes surfaces. Une démarche pour le moins ambitieuse : ce système économique ne repose que sur la part des ouvrages vendus. Autrement dit, il ne permet pas une marge inhérente au circuit classique du livre, dans lequel les libraires ont d'ailleurs un droit de retour auprès de leur fournisseur.Or, depuis 7 mois qu’elle s’est lancée dans cette aventure, le gouffre dans la trésorerie n’a cessé de se creuser. « J’ai un problème de trésorerie, pas de clientèle. J’ai racheté une boîte de dépôt-vente de livre en grande surface, cela a créé un décalage énorme de trésorerie. J’ai trop investi et les livres ne se sont pas vendus au même rythme. Or je suis obligée d’acheter des nouveautés si je veux suivre », a-t-elle témoigné auprès de Guyane 1ere. Un renversement de conjoncture qui la contraint aujourd'hui à remettre en cause l’entièreté de son activité : « Je suis déçue, car si Guyalire meurt, c’est une librairie locale qui s’éteint. J’ai tenté de rencontrer des institutionnels, je n’ai eu que le retour de la DAC [Ndr : Direction des Affaires Culturelles]. La société nous incite à entreprendre. J’ai créé à 17 ans mon emploi, j’ai effectué des recrutements locaux, je me suis battue pour valoriser les œuvres des écrivains de Guyane, et aujourd’hui j’en suis là. J’ai certes commis des erreurs, mais je trouve que c’est injuste, car je me suis vraiment investie dans la communauté pour que vivent le livre et les auteurs locaux. »Le 9 novembre dernier, l’auteure Guyannaise Cathy Galliegue a apporté son soutien à la jeune libraire en lançant une cagnotte : il est possibe de participer à cette adresse. « Pourquoi cette cagnotte ? Pour elle. Pour Élodie, parce que les belles initiatives sont rares et qu’elles ne devraient pas crever après tant de sacrifices. Parce que les libraires en Guyane se comptent sur les doigts d’une main, parce que la demande est là, et que malgré les difficultés, Élodie continue d’approvisionner les établissements scolaires en manuels, qu’elle aimerait pouvoir proposer les dernières nouveautés en littérature, si on voulait bien la livrer...Parce qu’elle a toute sa place dans l’économie du livre en Guyane et qu’elle l’a largement démontré. Et parce que je n’aime pas voir une libraire pleurer », peut-on lire.