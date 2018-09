En Irlande, un groupe religieux attaque Dan Brown pour diffamation

Voilà des années maintenant que Dan Brown et ses romans n’avaient pas suscité l’ire des extrémistes. Qu’on se rassure : l’auteur du Da Vinci Code, quasiment qualifié d’hérésie parce qu’il s’en prenait aux fondements de la chrétienté, fait toujours lever les crucifix. En Irlande, plus spécifiquement.



Eglise palmarienne - rey perezoso, CC BY SA 2.0





Dialogue Ireland se présente comme une organisation indépendante, qui « œuvre à la connaissance et la compréhension des questions religieuses et du culte » dans le pays. Or, cette dernière vient de porter plainte contre Penguin Random House, éditeur de Dan Brown.

Son dernier ouvrage, Origin, cinquième tome des aventures de Robert Langdon, se déroule entièrement en Espagne. Il évoque l’Eglise Palmarienne des Carmélites de Sainte-Face (L'Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz en espagnol dans le texte), secte d’extrême droite particulièrement secrète.

Elle a opéré un schisme d’avec l’Église catholique à sa création, en 1978. De toute manière, le Vatican ne reconnaît pas non plus son existence – et moins encore lorsque le fondateur, Clemente Domínguez y Gómez s’est proclamé pape, devenant Grégoire XVII le 6 août 1978. Elle ne compterait que 2000 membres dans le monde, et près de 300 en Irlande.

Qu’est-ce qui irrite donc Dialogue Ireland dans cette histoire ? C’est assez flou, mais son responsable, Mark Garde, a annoncé l’intention de porter l’éditeur devant les tribunaux, la Haute Cour d’Irlande, spécifiquement. On parle de poursuites pour diffamation, parce que l’ouvrage fait référence à Dialogue Ireland dans un passage concernant l’Église palmarienne.

Manifestement, cette référence a toutefois été supprimée lors de l’édition en poche du livre. Brown semblait insinuer que Dialogue Ireland avait reçu d’importantes sommes d’argent pour lutter contre ladite secte.



« En absence de propositions satisfaisantes de la part des éditeurs, nos consignes sont d’avancer rapidement dans les procédures », indique l’organisation sur son site.

Dan Brown avait été plusieurs poursuivi pour plagiat, tant à la sortie du Da Vinci Code que pour Anges et démons, mais rarement pour diffamation.