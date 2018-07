En Israël, une poétesse arabe israélienne condamnée à 5 mois de prison

Plusieurs organisations internationales s'étaient mobilisées pour l'acquittement de Dareen Tatour, accusée d'incitation au terrorisme par l'État d'Israël. Arrêtée le 11 octobre 2015 à son domicile de Reineh, non loin de Nazareth, Tatour publiait régulièrement sur les réseaux sociaux ses poèmes et des lectures qu'elle filmait et réalisait elle-même. L'un de ses textes, publié en 2015, à un moment de grandes tensions entre Israël et la Palestine, était dans le viseur de l'État israélien.

Dans une vidéo YouTube, Dareen Tatour lisait son poème intitulé « Qawim ya sha’abi, qawimhum » (« Résiste, mon peuple, résiste-leur »), tandis que des images de la résistance palestinienne défilaient. Partisane de l'union du peuple arabe contre la répression de l'État israélien, Tatour a rapidement attiré l'attention des autorités. D'autant plus que les actions violentes de Palestiniens contre des citoyens israéliens se multipliaient alors.

Accusé d'incitation à la violence et au terrorisme, Dareen Tatour a toujours nié de telles interprétations de ses poèmes, affirmant qu'au contraire, elle appelait à une résistance non-violente. Quoi qu'il en soit, la poète et les organisations non gouvernementales qui lui avaient apporté leur soutien mettaient en avant la liberté d'expression pour condamner l'attitude d'Israël.

« Je ne m'attendais pas à ce que la justice soit faite. Mon cas est politique depuis le départ, car je suis palestinienne et je défends la liberté d'expression », a affirmé Dareen Tatour à l'agence Reuters, après le prononcé du tribunal. Ce dernier a prononcé une condamnation de 5 mois fermes, avec l'ajout d'une période de sursis de 6 mois. L'avocat de Tatour, Gaby Lasky, a annoncé que sa cliente ferait appel du verdict et de la condamnation.

« Des mots comme ceux de Dareen Tatour ont été utilisés par d'autres poètes révolutionnaires, pendant la guerre du Vietnam, et pendant d'autres guerres de libération : ils peuvent être trouvés dans les œuvres de Sufiya Kamal du Bangladesh ou d'Ernesto Cardenal du Nicaragua », avait déclaré Jennifer Clement, présidente du PEN International, organisation de défense de la liberté d'expression, en septembre 2016.