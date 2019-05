En juin, le consortium Couperin fête ses 20 ans

(photo d'illustration, Bibliothèques de l'Université d'Artois, CC BY 2.0)

Jeudi 20 juin

Vendredi 21 juin

Assemblée Générale, cérémonie des 20 ans et soirée de célébrationAccueil des participantsLieu : Université de StrasbourgBâtiment l'EscarpeCampus de l'Esplanade11 rue du maréchal Juin67000 StrasbourgAssemblée généralePrésentation du rapport d’activité : rapport moral et rapport financierElections des membres du Bureau Professionnel et du Conseil d’AdministrationPoints d’informations : ConsortiaManager, un nouvel outil pour Couperin.org ; Manuels Numériques en open accessCérémonie de célébration des 20 ansDiscours d’ouverture par Lise Dumasy, Présidente du CA de CouperinLa gouvernance de Couperin : l’articulation entre les fonctions de coordonnateur du Bureau professionnel et de président.e du Conseil d’Administration. Analyse et témoignages pour une brève histoire du consortiumCouperin d’hier et d’aujourd’hui : vidéo avec les témoignages d’acteurs anciens ou actuels (responsables de département, chefs de pôles, négociateurs, animateurs de groupes de travail, permanents)Couperin souffle ses 20 bougiesDiscours de clôture par Michel Deneken, Président de l'UnistraSoirée festive et buffet dinatoireLieu : Villa Quai Sturm1 Quai Jacques-Sturm, 67000 StrasbourgJournée d’étude : consortium national, contexte internationalLieu : Université de StrasbourgBâtiment l'EscarpeCampus de l'Esplanade11 rue du maréchal Juin67000 StrasbourgStratégie des consortiums dans un monde d’Open ScienceIntroduction de la journéeExemples de fonctionnement de consortiums étrangersEuropean University Association (EUA) : présentation de l’étude en cours sur les accords transformants, enquête sur les big deals en EuropeBuffetResto'U Esplanade 32 boulevard de la Victoire 67000 StrasbourgScience ouverte et pratiques éditorialesMesurer la dépense de publication : OpenAPC, Dirk Pieper, OpenAPC, university of BielefeldÉtude de Knowledge Exchange sur les preprintsEnquête sur les pratiques des chercheurs : résultats préliminairesClôture de la journée