En novembre, des Rencontres du Kamishibaï, à Paris

(photo d'illustration, aki sato, CC BY-SA 2.0)

Programme :

La Petite Bibliothèque Ronde, représentante officielle de l’International Kamishibaï Association of Japan (IKAJA) en France, possède une importante collection de kamishibaï japonais qu’elle utilise quasi-quotidiennement dans sa pratique auprès de ses différents publics.Tout au long de cette journée, la bibliothèque fera ainsi part des projets qu’elle a menés récemment aux côtés de représentants de l’IKAJA et de l’association DULALA et donnera la parole aux spécialistes de la lecture publique, de l’éducation et du langage. Des représentations de kamishibaï en français et en japonais ponctueront la journée.9H - 9H30 - Acceuil des professionnels9H30 - Introduction par Olivier Ponsoye, président de la Petite Bibliothèque Ronde9H45 - L'histoire et la pratique du kamishibaïIntervenante : Kyoko Sakai, directrice de l’International Kamishibai Association of Japan et présidente de la maison d’édition jeunesse Doshinsha (Japon)Intervenante : Etsuko NozakaLecture du kamishibaï Yamamba ou comment la sorcière fut gobée par Saeko UEHARA (IKAJA)10H45 - Thème 1 : La place du kamishibaï à l'écoleIntervenants : Carole Grèze, Directrice de l’école Charles de Gaulle à Clamart (Hauts-de-Seine); Fouad el Bourkadi, Responsable numérique à la Petite Bibliothèque Ronde (PBR)Intervenants : Maryvonne Audren, Conseillère pédagogique (Circonscription de Clamart, Hauts-de-Seine) ; Marilyne Cochet, professeure des écoles à l’école élémentaire Maria Brignole de Galliera à Clamart ; Amélie Sacristan Allende, chargée de la petite enfance à la PBRIntervenante : Sarah Belghache, Professeure de français langue seconde UPE2A au collège Paul-Eluard à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne)Lecture du kamishibaï Gros, plus gros, encore plus gros par Toshiko Ito (IKAJA)12H30 - Thème 2 : Comment le kamishibaï contribue à favoriser l'apprentissage des languesModérateur : Julien Maréchal, directeur de la Petite Bibliothèque RondeIntervenante : Anna Stevanato, directrice de DULALA (France)Intervenante : Guylène Colpron, thérapeute du langage et consultant à Fribourg (Allemagne)13H30 - Pause déjeuner libre15H - Thème 3 : La dimension artistique et éditoriale du kamishibaïModérateur : Julien Maréchal, directeur de la Petite Bibliothèque RondeIntervenante : Kyoko Sakai, directrice de l’International Kamishibai Association of Japan et présidente de la maison d’édition jeunesse Doshinsha (Japon)Intervenante : Yukyo Tsuno, illustratrice Lecture du kamishibaï Never again ou Plus jamais par Kyoko Sakai (IKAJA) et Marie-Charlotte Delmas16H30 - Thème 4 : Les questions que pose la constitution d'un fonds kamishibaïIntervenants : Bibliothécaires de BagneuxIntervenante : Joëlle Turin, formatrice et critique de littérature de jeunesseIntervenante : Michèle Valentines, Responsable de l’action culturelle à la PBR17H45 - Clôture du colloque par Julien Maréchal (PBR)18H - Cocktail de clôture ouvert aux professionnelsColloque Les Rencontres du KamishibaïJeudi 21 novembre 2019De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30Maison de la Culture du Japon101 bis Quai Branly, 75 015 ParisGrande salle – niveau -3Traduction simultanée français, anglais, japonaisTarif : 25€ pour la journéeInscription et information : formations.pbr@gmail.com