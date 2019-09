En novembre, les Assises du livre numérique liront dans le futur

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

S’adapter à tous les usages de lecture, explorer de nouveaux formats de narration, innover pour diffuser ses créations sur les plateformes de vente en ligne… sont au cœur des réflexions de l’édition. Autour d’une question : comment lirons-nous demain ?Les Assises du livre numérique se dérouleront le mardi 5 novembre 2019 au Marriott Rive Gauche, 17 boulevard Saint-Jacques à Paris. Le programme est en cours d'élaboration par les services du SNE.Un invité est d'ores et déjà confirmé dans le programme : Bruno Patino, directeur éditorial d’Arte France et doyen de l’école de journalisme de Sciences-Po. Spécialiste des médias et des questions numériques, il est notamment l’auteur de La civilisation du poisson rouge, Petit traité sur le marché de l’attention, paru en avril 2019 chez Grasset.L'événement reste gratuit, ouvert sur inscription sur le site du SNE, à partir du mois d'octobre.