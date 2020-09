En octobre, L'imaginaire prend le pouvoir en librairies

Le CDE, diffuseur affilié au groupe Gallimard, compte cinq maisons de renom, en matière d’imaginaire. L’Atalante, Le Bélial, Bourgois, Au diable vauvert et La Volte.« Nous avons décidé de lancer une campagne en librairies pour accompagner cet événement qui prend un peu plus d’ampleur chaque année et qui pour la première fois s’est emparé d’une thématique : le pouvoir », nous indique Adrien Servières, coordinateur des fonds éditoriaux.Pour ce faire, une quarantaine de titres des différents catalogues sont réunis, avec un mot d’ordre : « L’imaginaire prend le pouvoir. » Quelques pointures comme Bordage, Damasio, Glukhovsli, Tolkien, Gaiman, Ken Liu font office de fer de lance. Et d’autres découvertes plus récentes.La campagne est emportée par une illustration de Mathieu Persan, définitivement super star des librairies, puisque les éditions Dalloz font actuellement appel à lui pour une opération similaire.« Chaque libraire recevra une affiche “collector” imprimée sur papier cartonné, numérotée et signée par Mathieu », nous précise le DCE. En avant…