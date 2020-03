En Pologne, Amazon s'apprête à ouvrir son plus grand centre logistique d'Europe

photo d'illustration - ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Implanté en Pologne depuis 2014, avec un total de 7 centres de logistiques dans le pays, Amazon poursuit sa présence sur le territoire avec la création d’un nouveau centre de logistique dans le sud du pays, à Gliwice.« Cette année est cruciale du point de vue de nos opérations en Pologne — ce mois-ci, nous avons ouvert deux nouveaux centres logistiques — à Pawlikowice et Okmiany, et nous annonçons aujourd’hui officiellement un autre investissement, cette fois en Silésie [région où se situe la ville de Gliwice, NdR] », a déclaré Steven Harman, vice-président des opérations d’Amazon en Europe, cité dans un communiqué relayé par ISBNews L’entrepôt sera doté de la technologie Amazon Robotics, qui permet à la société de gérer plus rapidement ses espaces de stockage et de traitement des envois. Les employés seront quant à eux chargés de traiter les commandes des clients pour les produits de petite et moyenne taille, tels que les livres ou l'équipement électronique, stipule le communiqué.« La Pologne a été le premier pays d’Europe où Amazon Robotics a été introduit en septembre 2015. La mise en œuvre de ce type de solutions témoigne de notre engagement à promouvoir l’innovation dans le domaine de la logistique au profit de nos employés et de nos clients », fait valoir Steven Harman.La nouvelle installation, d’une superficie annoncée de plus de 210.000 m2 étalés sur quatre niveaux, devrait donner lieu à la création de 1000 emplois, selon la firme américaine. Sans donner davantage de précision quant à la date d’ouverture de ce nouveau centre logistique, la société a fait savoir qu'elle entamait sa phase de recrutement.Elle recherche actuellement des ingénieurs, des informaticiens, des spécialistes RH ainsi que des responsables opérationnels pour pourvoir ces nouveaux postes.Plusieurs avantages sont promis aux futurs employés. Dont la garantie d'un « salaire compétitif » – aucun chiffre n'est communiqué –, le transport gratuit depuis et vers le travail ou encore une assurance-vie.« Nous sommes très heureux de pouvoir faire partie de la communauté locale de Gliwice et offrir aux habitants de la région non seulement de nouveaux emplois, mais aussi des salaires compétitifs, un ensemble complet d’avantages sociaux et de riches opportunités de carrière dans une entreprise internationale en pleine croissance », a indiqué Harman.« L’emplacement de l’investissement d’Amazon à Gliwice est la preuve de la grande attractivité de notre province pour les sociétés internationales. Nous essayons de prendre soin de l’infrastructure et des conditions qui attirent les investisseurs étrangers, mais aussi de créer un climat de coopération et de dialogue sur lequel se fondent les relations avec les entreprises modernes et responsables », a pour sa part précisé le maréchal de la province de Silésie, Jakub Chełstowski.