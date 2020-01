En Russie, un parc à thème littéraire sur l’univers d’Alexandre Pouchkine

crédit : Jora Vision



Derrière ce projet, la société Svetoch LLC, basée dans la ville de Pouchkine à Saint-Pétersbourg. Elle a récemment engagé Jora Vision, une entreprise qui œuvre en Europe et en Asie dans l’industrie des loisirs, pour concevoir ce parc à thème en l’honneur d’Alexandre Pouchkine.L’architecte, du nom de Floris van Eeden, aura la lourde tâche de concevoir un parc qui donnera vie aussi bien aux histoires de l’écrivain qu’à sa biographie. Et ce, « de manière moderne, immersive et spectaculaire » tout en gardant des éléments qui rappellent « le folklore et la tradition russe », très importants pour l’auteur, décrit le communiqué Le parc portera le nom de « Lukomorye » en référence à la région fictive des anciens contes russes et qui a beaucoup inspiré les écrits d’Alexandre Pouchkine. D’après les plans, il se composera de 2 parties. D’abord, un espace intérieur de 17 000 m² qui s’articulera autour des lieux fantastiques que l’on retrouve dans ses ouvrages : la ville, le port et le palais. Mais aussi, une aire extérieure de 2 ha où seront aménagés une fête foraine typique du pays, un lac des cygnes et une forêt magique.Parmi les attractions, Jora Vision garantit d’ores et déjà l’existence d’une visite virtuelle qui retracera la vie de l’auteur russe. Mais aussi, deux promenades immersives dans l’obscurité où les visiteurs pourront plonger dans les histoires d’Alexandre Pouchkine, à travers des images, des sons, des odeurs ou encore des mouvements.