En Seine-et-Marne, priorité donnée à l’accès à la lecture publique

Dans la continuité de cette démarche, le Département a lancé cette année un projet de coconstruction qui a pour objectif d’assurer l’égalité d'accès au savoir et à l’information sur l’ensemble du territoire de Seine-et-Marne, tant en termes d’infrastructures (bibliothèques, médiathèques) qu’en termes d’offres de services (numériques par exemple).Pour ce faire, le Département propose aux divers acteurs œuvrant à l’activité culturelle sur le territoire, ainsi qu’à l’ensemble des habitants, de se mobiliser. Une entreprise qui entend se baser sur l’expérience de tout un chacun, et répondre ainsi à une demande qui soit au plus près des besoins et des réalités du terrain.Depuis le début du mois de novembre, des ateliers territoriaux sont donc organisés, et se tiendront jusqu’à la mi-décembre. Les pistes de réflexion émergentes serviront par la suite à l’organisation d’ateliers thématiques à partir de janvier.L’objectif final étant de contribuer à fixer, de manière participative, les nouvelles lignes d’engagement du Département en matière d'accès à la lecture publique. Celles-ci devant prendre forme à compter du printemps 2020.Un site dédié à ce projet de coconstruction est mis à disposition des Seine-et-Marnais à cette adresse. Il permet de récolter leur avis, et de déterminer leurs habitudes de fréquentation et d'usage des bibliothèques et médiathèques.