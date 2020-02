En Suède, les abonnements aux livres numériques assurent la pérennité du marché

L’année 2019 a été une année fructueuse pour le marché éditorial suédois. Avec une hausse des ventes totales de livres de 4,9 % par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires a grimpé jusqu’à 1,1 %. De bons résultats, malgré la baisse accrue des ventes de livres physiques, dévoile le rapport publié par la Swedish Bookstore Association et la Swedish Publishers Association.

Selon l’étude , les librairies physiques ont enregistré en moyenne un recul de 4,4 % de leur chiffre d’affaires sur l’année 2019. Une tendance que l’on retrouve également chez les autres détaillants, avec une baisse de 9,9 % du CA.Des chiffres qui s’expliquent par la diminution des ventes de livres physiques. En librairie physique, le rapport enregistre un recul des ventes de 5,5 % en moyenne contre 9,1 % chez les autres détaillants. L’inclination se confirme également auprès des librairies en ligne avec une baisse des ventes de 8,7 %, toujours pour l’année 2019.Face à cette chute des ventes de livres physiques, l’offre d’abonnement en ebook et en livres audio se développe. Pour 2019, le nombre d’écoutes et de lectures via un service d’abonnement s’élève à 25 millions, soit une augmentation de 22,9 % par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires a également augmenté de 36,2 % en un an.Autre donnée révélée, la croissance des ventes d’ouvrages de fiction, tous formats confondus. Pour Erik Wikberg, chercheur et auteur du rapport, cela est en partie dû aux services d’abonnement du livre numérique qui font la part belle au genre.