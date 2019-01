En Suisse, une bibliothèque (s'é)croule sous le poids des livres

L’état de la BCU de Fribourg est en effet loin d’être rassurant. Dans un premier temps, en juin 2018, les habitants avaient été sollicités : 79 millions de francs suisses étaient nécessaires pour procéder à la rénovation. Or, le début des travaux, prévu pour ce début d’année, est encore reporté.En effet, pour les entamer, les autorités ont besoin de trouver un espace où stocker provisoirement quelques milliers de livres. Qui pour l’instant n’a pas été trouvé.Le problème est qu’en attendant, la vétusté des lieux continue de souffrir du poids des ouvrages. Déjà, par le passé, le sous-sol avait été consolidé pour pallier temporairement les problèmes.« Les dégâts s’accélèrent, ça va plus vite que ce qu’on avait prévu. Il n’y a pas de danger ni pour les utilisateurs ni pour les collaborateurs. On s’est rendu compte qu’il faudrait alléger de la moitié du poids ces anciens magasins pour réussir à stabiliser la situation », indique Corinne Rebetez, porte-parole de la Direction des constructions à l’État de Fribourg.En effet, une étude produite à la fin de l’année passée indique clairement que la situation se dégrade. Des capteurs ont toutefois été placés dans l’établissement, pour mieux mesurer l’évolution des dégâts.Pour déplacer cette quantité de livres, une surface de 4000 m2 doit être dénichée. Et l’urgence à sortir les ouvrages gronde – tout en considérant que leur déplacement et nouveau stockage doit s’opérer dans un local préservant les documents.via RTS