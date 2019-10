“En tant que lecteur, le livre, c'est un livre de poche”, Julien Sandrel

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0





« Comme lecteur, pour moi, un livre c’est un livre de poche. Quand on est enfant, et par la suite adolescent, on s’y habitue. Et quand j’ai découvert la version poche de mon premier roman, j’ai eu une prise de conscience : j’étais en mesure d’entrer dans les bibliothèques des Français », nous raconte le jeune romancier.



C’est également grâce à ce format qu’il est entré, vers 10 ou 11 ans se souvient-il, dans l’univers d’Agatha Christie, en découvrant les 10 petits nègres. « J’en ai gardé un très bon souvenir. J’ai tellement aimé ce livre que je continue de l’offrir. Je l’ai relu plusieurs fois et je l’offre assez régulièrement. » L’idée même du classique que l’on associe aux livres de poche, en somme.