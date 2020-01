“En vers Lib” : Libération délivre de l'info en poèmes sur Instagram

Le Poème d'actu va croissant... - pixabay licence



Cette fois, le principe sera avant tout social, puisqu’officiant pour l’heure uniquement à travers Instagram. À l’image de ce que d’autres auteurs anglo-saxons ont pu réaliser, le journal propose des textes poétiques sur son compte, repris par la suite dans les colonnes en ligne du média.« L’exemple le plus connu est bien sûr Rupi Kaur, une auteure canadienne de 27 ans suivie par 3,8 millions d’abonnés. Ses textes sont désormais aussi édités en papier (et traduits en français chez Pocket) », indique d'ailleurs Libé Chaque jeudi, jour de Jupiter par excellence — mais pas celui de l’Élysée – Thomas Deslogis, qui a officié longuement sur ActuaLitté prend le clavier et croque l’info à pleines dents. Et s’il en retire quelques vers, ces derniers seront ô combien comestibles.Le tout premier morceau est à découvrir ci-dessous :« Après l’aventure sur LCP, j’ai tenté ma chance, considérant surtout que ça n’arriverait jamais : pour moi, faire des poèmes d’actu sur Libération, c’était le summum », nous explique l’auteur. « J’ai pris contact avec Guillaume Lecaplain, qui s’occupe des poèmes du lundi et par la suite avec Guillaume Launay, rédacteur en chef web. »L’intérêt vient rapidement, et la mise en place s’est effectuée avec le temps, sur le rythme, le choix du réseau social, le titre etc. « Chaque début de semaine, comme pour une conférence de rédaction, on discute ensemble des sujets qui pourraient faire l’objet d’un texte — à l'ancienne, en somme, de la même manière que le font les journalistes d’ailleurs. »Et d'ajouter : « Mais j’avoue que hisser le concept — et la poésie vivante donc — jusqu’à Libé c’était mon rêve depuis le début (depuis Fluctuat en 2014). Là, je suis vraiment heureux… »