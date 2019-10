Enchères : le premier livre censuré des États-Unis estimé à 35  000 $

Thomas Morton, connu notamment pour avoir été l’un des fondateurs de la colonie de Mount Wollaston (aujourd’hui Quincy dans l’État du Massachusetts), est devenu encore plus célèbre dans la postérité avec son ouvrage New English Canaan. Publié en 1637, ce manifeste s’élève contre les colons puritains de la Nouvelle-Angleterre.Né en 1576 à Devonshire en Angleterre, Thomas Morton avait une idéologie de la colonie bien éloignée de ses confrères de l’époque. Si bien qu’à Mount Wollaston, les colons fréquentaient les femmes autochtones, faisaient du commerce de fourrure avec les Indiens, et invitaient le peuple algonquien à leurs célébrations païennes.Les colons puritains horrifiés l’ont alors banni d’Amérique. Après avoir été arrêté puis renvoyé en Angleterre, Thomas Morton prend la plume pour dénoncer ces confrères et faire l’éloge du noble peuple algonquin.Avec l’aide de Ben Jonson et d’autres personnalités littéraires de l’époque, Morton a pu publier son manifeste, mais cette satire des colons puritains est immédiatement interdite en Nouvelle-Angleterre. Une censure qui apporte aujourd’hui beaucoup plus de valeur à l’ouvrage : « Quand un ouvrage est soumis à une campagne de censure, cela signifie que c’est un objet rare. Il devient alors particulièrement intéressant », assure John Overholt, conservateur de la collection Donald et Mary Hyde du Dr Samuel Johnson à Harvard.L'exemplaire est en très bon état, assure le conservateur, notamment parce qu’« à l’époque de son impression, le papier était fabriqué à partir de fibres de chiffon, généralement plus résistant que le papier moderne ». « Pour prendre soin des livres rares, la règle numéro un est de les garder dans notre espace de vie. On a tort de les entreposer dans un grenier, dans un sous-sol ou encore dans un garage », reprend-il.Le livre est numérisé à cette adresse Via Electric Litteratur e