Encore une élection blanche à l'Académie française

(photo d'illustration, Sorin Popovich, CC BY-NC-SA 2.0)

L'Académie française, dans sa séance du 31 janvier, a vu les 29 votants ne pas parvenir à départager les candidats à l'élection au fauteuil F8, celui de Michel Déon. 13 candidats, dont une seule femme, avaient proposé leur candidature à l'Académie.Les voix obtenues, aux trois tours de scrutin, sont les suivantes :M. Charles Dantzig : 7, 9, 8M. Alain Duault : 9, 6, 5M. Luc Ferry : 6, 7, 6M. Michel Orcel : 2, 1, 0M. Philippe Repecaud : 1, 1, 1Bulletins blancs marqués d’une croix : 4, 7, 9Eduardo Pisani, Isaline Remy, Yves-Denis Delaporte, Olivier Mathieu, Michel Carassou, Pierre Perpillou, Yves Tahar et Arnaud-Aaron Upinski n'ont obtenu aucune voix.Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité, l’élection est blanche et reportée à une date ultérieure. Le fauteuil reste ouvert et l’enregistrement de nouvelles candidatures est maintenu : il sera possible de se manifester lorsque l'Académie ouvrira les dépôts.L'élection au fauteuil de Michel Déon avait déjà abouti sur deux autres élections blanches : en juin, puis en novembre 2018.Les activités de l'Académie française se poursuivront malgré tout : le 7 février prochain, l'Académie française rendra ses conclusions sur la question de la féminisation des titres et des fonctions et présentera son nouveau portail web, avec une version dématérialisée du fameux Dictionnaire de l'Académie française.