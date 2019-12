Énergies propres et accessibles : liste de lecture

(photo d'illustration, Gordon Wrigley, CC BY 2.0)

Les organisations du livre aux côtés de l'ONU sont l'International Publishers Association, ou l'Union internationale des éditeurs (UIE), l'IBBY, association qui œuvre pour la promotion de la littérature jeunesse, l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) ainsi que la Foire du Livre de Bologne.Ensemble, elles proposent avec l'ONU des listes de lecture en plusieurs langues, pour que les enseignants, bibliothécaires et citoyens, tout simplement, s'emparent des objectifs de développement durable pour répandre la bonne parole. Notamment auprès des plus jeunes : dans ces domaines, une éducation de qualité, à un âge précoce, peut faire des merveilles.Deux ouvrages en français ont été sélectionnés pour représenter l'Objectif 7, qui porte sur une « Énergie propre à un coût abordable ». « Dans de nombreuses régions du monde, il n’y a pas d’accès à une énergie propre. Par exemple, beaucoup de familles doivent cuisiner au feu de bois, au charbon ou au fumier, ce qui favorise la pollution de l’air au sein des logements et qui peut engendrer le développement de maladies. C’est pourquoi, il est important de fournir des sources d’énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires », rappelle l'ONU à propos de cet objectif.Les ouvrages français de la liste de lecture sont les suivants :Fenêtre sur l’énergie, Alice James, illustré par Peter Allen, traduit par Pascal Varejka, UsborneL’énergie je découvre, je comprends, j’agis, Isabelle Ramade-Masson, illustré par Laurent Audouin and Thérèse Bonté, Éditions MilanLes listes de lecture en d'autres langues sont accessibles à cette adresse