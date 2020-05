Enfin un fonds pour l'édition italienne, avec 250 millions €

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Les dernières données communiquées par l’Osservatorio de l’Associazione italiana editori étaient glaçantes : une maison d’édition sur 10 envisageait de fermer . Et pour l’année 2020, 32 % des titres prévus seraient annulés.Dans ce contexte, et à plusieurs reprises, les organisations professionnelles se sont tournées vers le gouvernement et le parlement. « La priorité actuelle est de sauver le secteur avec un plan d’aide immédiat qui apportera des liquidités et un soutien à tous les acteurs de la chaîne du livre », notent les présidents des trois organismes, Rosa Maiello (AIB, Associazione Italiana Biblioteche), Ricardo Franco Levi (AIE) et Paolo Ambrosini (ALI, Associazioni Librai Italiani).Depuis les premiers temps de la crise, l’interprofession tirait la sonnette d’alarme, chaque semaine un peu plus fort. Les appels étaient lancés de toutes parts, alors que pointaient les procédures de licenciements, à répétition.Des mécanismes étaient même proposés pour abonder des aides directes à l’industrie.Il faudra désormais définir et flécher les aides, pour qu’une répartition des ressources allouées s’effectue avec la plus grande justesse, soulignent les organisations.Car il s’agit tant « de guérir les blessures actuelles que de construire l’avenir du livre et de la lecture en Italie ». Dario Franceschini, ministre du Patrimoine, des Activités culturelles et du Tourisme devrait recevoir rapidement les propositions.