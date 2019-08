Enid Blyton, la créatrice du Club des cinq, “raciste, sexiste, homophobe” ?

La peur d'un « retour de flammes »

Les polémiques ne datent pas d'hier : à mesure que les critiques et parents relisaient les livres de la série Le Club des cinq, il apparaissait quelques formules ou expressions étranges, voire insultantes. Du vivant de l'auteure, en 1966, son livre The Little Black Doll est accusé de racisme : une poupée se trouve délaissée à cause de son « horrible visage noir ». Abandonnée, une averse efface les couleurs pour lui donner une peau rose, désormais acceptable par son propriétaire...Dans d'autres histoires, notamment celles du Club des cinq, certains lecteurs ont décelé des sous-entendus sexistes dans les propos lancés par les garçons aux filles du groupe, ou dans la manière dont ces dernières sont constamment remises à leur place aux yeux des garçons, c'est-à-dire comme inférieures à eux ou responsables de tâches bien précises.Au Royaume-Uni, les débats et polémiques autour de l'auteure et de son œuvre sont loin d'être apaisés : un rapport de la Royal Mint, agence chargée de frapper les monnaies outre-Manche, révèle ainsi qu'un hommage était prévu en 2018 pour le demi-siècle de commémoration de la disparition de Blyton, morte en 1968.Cependant, ce même rapport explique pour quelles raisons l'initiative a été totalement abandonnée, et avec elle la possibilité d'obtenir des pièces de 50 pennies frappées à l'effigie de la créatrice de Oui-Oui. Le comité d'administration de la Royal Mint rappelle ainsi que l'auteure « est connue pour avoir été raciste, sexiste, homophobe et pour sa mauvaise réputation ».En décembre 2016, au cours d'une réunion, l'agence considère même que le projet n'est pas une bonne idée, considérant « le retour de flammes que cela pourrait causer ». Autrement dit, une partie du public pourrait juger l'hommage considérablement déplacé.« Le but du comité consultatif est de veiller à ce que les thèmes commémorés sur les pièces du Royaume-Uni soient variés, inclusifs et représentent les événements les plus significatifs de notre histoire », a précisé un porte-parole de l'agence Royal Mint pour justifier la décision, après la révélation du rapport par le Daily Mail Certains estiment la décision de la Royal Mint peu courageuse, comme l'auteure britannique Jilly Cooper, qui juge qu'Enid Blyton « mérite totalement une pièce commémorative ». D'après elle, Blyton est avant tout « une brillante romancière et ses livres ont donné envie de lire à des millions d'enfants ».