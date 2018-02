Enlivrez-vous : les libraires invités à faire la promotion de la langue française

La Semaine de la langue française et de la Francophonie se déroulera dans la francophonie tout entière, en France et à l'étranger, du 17 au 25 mars, et le ministère de la Culture propose aux libraires de participer à la fête. Pour cela, c'est très simple, il suffira d'habiller sa vitrine aux couleurs — et aux lettres — de l'événement, liste d'ouvrages à l'appui.

La Mission sensibilisation et développement des publics, à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, encourage fortement les libraires à participer à l'opération Enlivrez-vous et ainsi à la Semaine de la langue française et de la Francophonie.Comment ? Le ministère a des idées :Les ouvrages consacrés aux mots et aux expressions de notre langue étant particulièrement appréciés, nous vous invitons à les mettre à l’honneur, tout au long de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, du 17 au 25 mars 2018 :- en organisant des rencontres avec les auteurs, suivies de séances de dédicaces ;- en mettant cette opération en évidence sur vos différents supports (vitrine, catalogues, sites internet, réseaux sociaux ...) ;- en créant une animation à destination du jeune public dans le cadre de l’opération Dis-moi dix mots : présentation de livres pour enfants autour de la francophonie ou de la thématique 2018, « la parole», organisation de jeux et concours à partir des dix mots : accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile.Dans le dossier ci-dessous, les professionnels trouveront une suggestion d'ouvrages. Évidemment, leur conscience professionnelle les poussera sûrement à aller plus loin que cette liste officielle...Pour participer, les libraires doivent envoyer un mail à semaineenlibrairies.dglflf@culture.gouv.fr d'ici le 15 février 2018.