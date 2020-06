Enola Holmes, la nouvelle série Netflix attaquée en justice

Une histoire de droits

Réalisée par Harry Bradbeer (Fleabag), avec au casting Millie Bobby Brown en Enola et Henry Cavill en Sherlock, l’annonce de l’adaptation avait fait grand bruit. De nouveaux détails ont été révélés hier par Netlix qui a confirmé que le film serait disponible en septembre prochain. Malheureusement pour le géant du streaming le projet a également attiré l’attention de la famille de Conan Doyle, qui n’apprécie pas certains détails du projet et a décidé de saisir la justice.Enola Holmes est une série de roman écrit par Nancy Springer, spécialiste du détournement de personnages. Surtout connue pour Enola, l’auteure américaine a également longuement écrit sur les aventures de Rowan Hood, la fille de Robin des Bois. Le film produit par Netflix s’inspire des événements du 1ere tome de la série, La Double Disparition, éditée en 2009 aux éditions Nathan, dans une traduction de R.-M. Vassallo.L’univers de la petite sœur de Sherlock avait déjà fait l’objet de poursuites de la part des descendants de Conan Doyle, qui voyait d’un mauvais œil le succès de ces textes fortement inspirés des romans de leur aïeul. En 2014, la famille avait cependant perdu les droits sur la majorité des œuvres de l’écrivain, après qu’un juge avait statué que les aventures de Holmes, écrites avant 1923, faisaient désormais partie du domaine public.Pour contourner ce verdict, la famille affirme qu’Enola Holmes emprunte des éléments de son intrigue à des histoires écrites entre 1923 et 1927. Il est notamment reproché à l’adaptation de proposer un Sherlock « humain et empathique », un trait de caractère seulement affiché dans les oeuvres les plus tardives de Doyle. L’auteur aurait en effet fait évoluer son personnage après la perte de son fils aîné et de son frère pendant la Première Guerre mondiale.Pour ne pas faire dans la demi-mesure, le procès a été intenté contre Netflix, Legendary Pictures, Penguin Random House, Springer, et le réalisateur Harry Bradbeer.Pas moins.Crédit photo : Netflix