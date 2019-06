Entre France et Turquie, des passerelles culturelles à créer

Il a notamment exercé des fonctions d’inspecteur et adjoint au Directeur puis a exercé en tant que Directeur adjoint à la Direction Générale des Droits d’Auteur au Ministère.Özgür Semiz va prochainement dévoiler la stratégie qu’il mettra en place en 2019 et dans les années à venir en France. Ses priorités seront la mise en avant de la destination Turquie et la contribution au développement des relations dans les domaines de la culture et du tourisme entre la France et la Turquie.Le programme complet sera dévoilé courant juin mais des actions sont d’ores et déjà reconduites, comme le partenariat avec le Festival de Musiques Au Pays de Pierre Loti, Festival Musique et Histoire pour un Dialogue Interculturel, l’ILTM Cannes et bien d’autres encore. D’autant plus que 2019 a été déclarée comme celle de Göbeklitepe.

Les ventes de livres français en Turquie

Rappelons à ce titre que la semaine passée, des rencontres franco-turques entre éditeurs de littérature et sciences humaines et sociales ont été menées à l’initiative du BIEF, en partenariat avec l’Institut français de Turquie. Deux journées qui se déroulaient à Istanbul, et selon les données statistiques de l’édition, ce sont quelque 600 titres français qui ont été cédés aux éditeurs turcs.Un chiffre en croissance, impliquant 120 en SHS, une cinquantaine en « essais et documents » et plus de 180 en fiction. Une cinquantaine d’éditeurs des deux pays étaient présents pour ces rencontres. Au cœur des difficultés rencontrées, la rémunération des traducteurs, très faible, pour ne pas dire absente : de quoi freiner les vocations assez rapidement.