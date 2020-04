Entre grève, fermetures et plainte au fédéral, la déconfiture pour Amazon

Scott Lewis, CC BY 2.0

Grèves et plaintes

Profits, ou personnes ?

La question de la sécurité revient, encore, et encore. Les six entrepôts d’Amazon France en feront les frais, avec une fermeture maintenue jusqu’au 5 mai — décision qui serait la meilleure manière de fonctionner, en regard de la condamnation par la cour d’appel de Versailles. Les 10.000 salariés se voient demander de rester à la maison, explique l’entreprise dans un communiqué, avec la perception d’un plein salaire.Mais les espaces de stockage et de traitement de commandes resteront bien fermés jusqu’au 5 mai, « et ce alors que nous continuons à évaluer la meilleure façon d’opérer au regard de la décision de la cour d’appel », indique un communiqué de l’entreprise.Selon l’AFP, l’Inspection du travail est également sur le dossier, puisque des mises en demeure avaient été déposées le 17 mars. Toutefois, si les entrepôts français sont clos, les articles restent expédiables depuis l’Allemagne, la Belgique, et d’autres territoires européens, évidemment.Outre-Atlantique, la situation n’est pas meilleure : ce 26 avril, une partie des employés de Shakopee (Minnesota), a choisi de quitter l’entrepôt pour protester contre la politique instaurée. Une portion congrue, tente de rassurer une porte-parole…Toutefois, plus de 130 installations d’Amazon ont connu au moins une personne testée positivement au Covid-19. Des grèves nationales ont été lancées pour protester contre le traitement par la firme de ces cas. (voir The Hill Un porte-parole explique à l’agence que les employés pour qui le télétravail ne peut pas être mis en place ont le choix : congés rémunérés ou sans solde. Et toute personne testée positive est placée en quarantaine avec 15 jours de congés payés.Le pouvoir fédéral s’en mêle également : le bureau du procureur de New York, dans un courrier expédié la semaine passée, a reçu un courrier demandant la fermeture temporaire des entrepôts et une désinfection ad hoc. Avec plus de 400.000 travailleurs à temps partiel et temps plein aux États-Unis, difficile de croire que la société passe entre les gouttes et les éternuements.Le point est qu’Amazon aurait violé des règles fédérales de sécurité, en ayant fourni des mesures de protection inadéquates à ses salariés, estime le procureur. Letitia James, avocate, est à l’origine de la lettre de plainte — notamment après le licenciement de James Small, présenté comme un frondeur qui n’avait pas respecté les consignes de sécurité, expliquait l’entreprise. (via NPR Évidemment, Amazon ne commente pas, pas plus que le bureau du procureur.Preuve cependant que l’évolution prend des proportions gigantesques, Amnesty International prend la défense des salariés américains (et mondialement, en somme). « En vertu des lois et des normes internationales, les employeurs doivent mettre en place des dispositifs permettant à tous les travailleurs et travailleuses de signaler les risques en matière de santé et de sécurité », explique l’association.Et d’ajouter : « Il est écœurant que sa force de travail ait le sentiment que sa sécurité n’est pas prise au sérieux. Jeff Bezos doit accorder une plus grande importance et répondre aux inquiétudes légitimes et vitales soulevées par le personnel d’Amazon — le profit ne doit jamais passer avant les personnes. »